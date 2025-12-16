El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

La Rinconada se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables este 16 de diciembre de 2025. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían traer consigo lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo, ideal para quienes planeen actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a las condiciones cambiantes.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día. Esto significa que es muy probable que los habitantes de La Rinconada experimenten lluvias, aunque en su mayoría serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 2 mm en el periodo matutino. La humedad relativa será notablemente alta, rondando el 100% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 21 y 25 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. A lo largo del día, se espera que la dirección del viento cambie, predominando el viento del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 18 km/h. Esto podría influir en la dispersión de las nubes y en la intensidad de las precipitaciones.

Durante la tarde, la situación meteorológica se mantendrá similar, con intervalos de nubes y posibles lluvias intermitentes. La temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 11 grados , lo que acentuará la sensación de frío. La probabilidad de tormentas también se mantendrá alta, con un 75% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales del día.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas, y la humedad relativa comenzará a descender, aunque seguirá siendo notablemente alta. La puesta de sol se prevé para las 18:07, marcando el final de un día que, aunque inestable, ofrecerá momentos de interés meteorológico para los residentes de La Rinconada. Se recomienda a la población estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y tomar precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.