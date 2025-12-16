El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y nuevamente entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Las lluvias, aunque no serán intensas, se registrarán con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en los momentos de mayor actividad.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 8 y 12 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados hacia el mediodía y alcanzando un mínimo de 8 grados por la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 84% durante la mayor parte del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sureste y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 23 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente en combinación con la lluvia y la baja temperatura.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, alcanzando un 75% en las primeras horas y bajando a un 25% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas serán posibles, no se espera que sean severas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados y preparados para cualquier eventualidad.

La visibilidad podría verse reducida en algunos momentos debido a la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Esto podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja precaución a los conductores y peatones.

En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias escasas y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.