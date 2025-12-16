El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El 16 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un ambiente gris y húmedo. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más frías de la mañana.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 8 grados, con mínimas de 6 grados durante la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. La bruma y la niebla también podrían hacer acto de presencia, especialmente en las primeras horas del día, dificultando la visibilidad en algunas áreas.

Las precipitaciones serán un factor importante a considerar, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 8 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 2 y las 3 de la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos críticos, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas. Las tormentas se prevén con una probabilidad del 80% en las horas centrales del día, lo que podría generar momentos de intensa actividad eléctrica.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en los momentos más ventosos. Esto podría generar una sensación térmica aún más fría, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. A medida que el día avance, el viento podría cambiar ligeramente hacia el suroeste, pero manteniendo su intensidad.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente y estén atentos a las condiciones meteorológicas, ya que las tormentas podrían afectar la movilidad y las actividades al aire libre. La jornada concluirá con cielos aún nublados y temperaturas que rondarán los 7 grados al caer la noche, manteniendo la tendencia fría y húmeda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.