El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, que abarcan desde la 1:00 hasta las 19:00 horas. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 1.0 mm, siendo más intensas en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando entre los 5 y 9 grados . En la mañana, se anticipa que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, descendiendo a 8 grados hacia el mediodía y alcanzando un mínimo de 5 grados por la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que se situará en torno al 85-100%, generará una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento se estabilizará en torno a los 5-10 km/h, lo que podría contribuir a una ligera mejora en las condiciones de visibilidad, aunque la niebla podría persistir en algunos momentos, especialmente en las primeras horas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de mayor actividad de lluvia. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran en la vía pública.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. La temperatura descenderá a 6 grados hacia el final del día, y la humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las horas nocturnas.

En resumen, se prevé un día de clima inestable en Pozoblanco, con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Es recomendable que los habitantes se preparen para las condiciones cambiantes y mantengan precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.