El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se intensifiquen, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 9 y 12 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, mientras que por la tarde podría descender ligeramente a 10 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 92% en las horas más cálidas del día. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para algunas personas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en momentos de mayor intensidad. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. Los ciudadanos deben tener en cuenta estas condiciones al salir, ya que el viento podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 75% de posibilidad de tormenta en las primeras horas y un 80% en la tarde. Esto sugiere que es probable que se produzcan episodios de lluvia intensa, aunque la cantidad de precipitación esperada no será excesiva, con acumulados que rondan entre 0.1 y 2 mm a lo largo del día.

En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente cubierto, con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.