El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

Hoy, 16 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían afectar la movilidad y las actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 95% en el periodo de la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados a lo largo del día. En la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 10 grados, que irán aumentando ligeramente hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el oeste a una velocidad de hasta 17 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 26 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede hacer que las temperaturas se sientan más frías, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena en las primeras horas, pero podría verse afectada por la lluvia y las tormentas a medida que el día avance. Las condiciones de luz serán limitadas, con el sol saliendo a las 08:30 y poniéndose a las 18:08, lo que significa que la mayor parte del día estará dominada por nubes y posibles chubascos.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad en la tarde, lo que podría generar descargas eléctricas y vientos más intensos. Por lo tanto, se recomienda a los residentes que eviten actividades al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad climática.

En resumen, el día de hoy en Los Palacios y Villafranca se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un día para estar preparados y tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.