El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las tormentas se intensifiquen, especialmente durante el periodo de 01:00 a 07:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Las lluvias, aunque no serán intensas, se registrarán con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm en total.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 9 y 14 grados . En las primeras horas, se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las horas más húmedas del día. Esto podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 34 km/h en las primeras horas de la mañana, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 10 y 25 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y húmedo.

A partir de las 08:00, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 80% de posibilidad de que se produzcan en el periodo de 01:00 a 07:00 y un 85% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los habitantes de Osuna deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre.

En la tarde, aunque la intensidad de las lluvias disminuirá, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 10 grados. La probabilidad de precipitación se mantendrá en un 45% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente, lo que indica que no se debe bajar la guardia respecto a posibles chubascos.

En resumen, el día de hoy en Osuna se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran en la calle durante las horas de mayor actividad tormentosa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.