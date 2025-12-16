El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92%, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante el periodo de 00:00 a 01:00, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias significativas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 5 mm en las primeras horas, disminuyendo a 2 mm en la siguiente hora. A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, con un ligero descenso a 11 grados en las horas más frescas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avanza, se prevé que el viento disminuya en intensidad, pero seguirá siendo notable, especialmente en las horas de la tarde.

Durante la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 11 grados, y las precipitaciones continuarán, aunque en menor medida, con acumulados que podrían llegar a 1 mm. La humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando hasta el 90%, lo que contribuirá a un ambiente húmedo y fresco.

En la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas descenderán a 9 grados. Las lluvias serán menos intensas, pero aún se registrarán algunas precipitaciones, con un acumulado de 0.3 mm. La probabilidad de tormentas disminuirá a un 55% en las últimas horas del día.

Es recomendable que los habitantes de Morón de la Frontera se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y abrigos, y evitando actividades al aire libre si es posible. La combinación de lluvia, viento y bajas temperaturas podría hacer que la jornada sea incómoda, por lo que se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.