El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , siendo más frescas durante la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las horas más frías del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más baja. Este nivel de humedad, combinado con las condiciones de cielo cubierto, puede generar una atmósfera bastante fría y húmeda, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 10-18 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más intensa. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana y disminuirán gradualmente hacia la tarde.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Montilla deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre. Las tormentas pueden venir acompañadas de lluvias intensas, aunque se espera que estas sean breves.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán, alcanzando mínimos de 7 grados , lo que podría llevar a la formación de niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente al conducir, debido a la posibilidad de lluvia y niebla. Además, se aconseja llevar ropa adecuada para el frío y la humedad, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.