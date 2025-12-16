El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, se espera un tiempo variable en Moguer, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera se presentará con un 64% de cobertura nubosa, lo que indica un inicio de jornada marcado por la inestabilidad. A medida que avance el día, se prevé que las condiciones se mantengan similares, con un aumento en la probabilidad de tormenta, alcanzando un 65% entre las 01:00 y las 07:00 horas.

La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas. A medida que el día progrese, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La humedad relativa será alta, rondando el 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa una acumulación de 0.1 mm de lluvia en las primeras horas, aumentando a 0.3 mm entre las 15:00 y las 16:00 horas, y alcanzando hasta 0.5 mm hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, sí habrá momentos de chubascos que podrían afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 28 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, debido a la combinación de viento y posibles lluvias.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y la posibilidad de lluvias, especialmente en las horas de mayor actividad meteorológica. La tarde se presentará con cielos cubiertos, y aunque las temperaturas se mantendrán relativamente estables, la sensación de frío podría intensificarse debido a la humedad y el viento.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será mayormente nublado, con probabilidades de tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y vientos moderados. Se aconseja a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un día variable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.