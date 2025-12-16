El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 8 grados en las horas más frescas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. En las primeras horas, se anticipa una precipitación de hasta 0.3 mm, aumentando a 0.1 mm en las horas posteriores. La intensidad de las lluvias será variable, pero se espera que en algunos momentos se presenten tormentas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con una probabilidad de tormenta del 80%.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 86% en la mañana y alcanzando hasta un 94% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 16 y 30 km/h, lo que podría generar ráfagas más fuertes en momentos de tormenta.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 5 grados , lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

Es recomendable que los habitantes de Martos tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias, especialmente si tienen planes al aire libre. La combinación de viento, lluvia y bajas temperaturas puede hacer que las condiciones sean incómodas y potencialmente peligrosas. Se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor inestabilidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.