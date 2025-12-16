El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 10 y 13 grados . A primera hora, se espera una temperatura de 12 grados, que descenderá ligeramente a 11 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 92% en la mañana y bajando a un 81% por la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento se mantendrá entre 15 y 24 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de inestabilidad en el tiempo. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, con una disminución gradual hacia la tarde.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 85% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana, y un 80% entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante estos periodos críticos. Las tormentas podrían ir acompañadas de lluvias intensas, aunque se espera que la cantidad total de precipitación no sea excesiva, con acumulados que rondan entre 0.5 y 3 mm a lo largo del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Marchena que tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas, especialmente en lo que respecta a la lluvia y el viento, y que se mantengan informados sobre posibles alertas meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.