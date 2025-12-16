El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El 16 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura en la mañana se mantendrá en torno a los 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

A medida que avance el día, las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas. La humedad se mantendrá alta, rondando entre el 76% y el 91%, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad. Las condiciones de cielo cubierto persistirán, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un respiro momentáneo del gris predominante.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 36 km/h, siendo más intenso en las primeras horas del día. Esto podría generar ráfagas que, aunque no se prevén como tormentas severas, podrían ser notables y contribuir a una sensación térmica más baja. A lo largo de la tarde, se espera que el viento disminuya un poco, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% en las primeras horas y un 75% entre la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias puedan ser escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

En resumen, el día en Mairena del Aljarafe se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias y tormentas. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones húmedas y frescas, y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas hará que sea un día para mantenerse abrigado y protegido.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.