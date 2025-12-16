El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con probabilidades significativas de lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas.

La precipitación será un factor importante a lo largo del día, con un total estimado de 0.8 mm de lluvia. Las probabilidades de precipitación son altas, alcanzando el 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten chubascos durante este periodo. Además, la probabilidad de tormenta también es considerable, con un 75% de posibilidad en el mismo intervalo horario.

La humedad relativa se mantendrá elevada, oscilando entre el 81% y el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 11 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las primeras horas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia hacia la noche. Sin embargo, se espera que las condiciones sigan siendo inestables, con la posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas. La temperatura por la noche descenderá a unos 11 grados, manteniendo la sensación de frescura.

Es importante que los habitantes de Mairena del Alcor tomen precauciones al salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de lluvia y tormenta. Se aconseja evitar actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el mal tiempo y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, el día se presenta como uno de los más fríos y húmedos de la semana, con un tiempo que invita a permanecer en casa y disfrutar de un ambiente acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.