El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00 y de 13:00 a 19:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia, aunque la cantidad esperada no será excesiva, con acumulados que rondan entre 0.1 y 1 mm en las primeras horas.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 7 y 11 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando un mínimo de 7 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las horas más húmedas, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h, principalmente del sur y sureste. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se espera que predomine del sur y suroeste, lo que podría contribuir a un ambiente más inestable.

La visibilidad podría verse reducida en algunos momentos, especialmente durante las primeras horas de la mañana, debido a la niebla que se ha reportado en la zona. Esto es un factor a tener en cuenta para quienes planeen desplazamientos, ya que la precaución será clave para evitar inconvenientes.

A medida que avance la tarde, las condiciones podrían mejorar ligeramente, aunque la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 25% entre las 19:00 y la 1:00. Sin embargo, es recomendable que los lucentinos se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente. En resumen, se prevé un día mayormente nublado y fresco, con lluvias intermitentes y un ambiente húmedo que requerirá abrigo y precaución al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.