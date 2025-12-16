El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 85% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 12 grados . En las primeras horas del día, se registrarán temperaturas de 12 grados, descendiendo a 10 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 94% en la mañana y bajando ligeramente a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

La precipitación será un factor importante, con un total acumulado de 1 mm esperado durante el día. Las lluvias serán más probables en las primeras horas, con un 100% de probabilidad de precipitación entre la 1:00 y las 7:00, y un 80% entre las 7:00 y las 13:00. A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se espera un 20% de posibilidad de precipitación entre las 19:00 y la 1:00 del día siguiente.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 32 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 29 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

La visibilidad podría verse afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría dificultar la conducción y otras actividades. Se recomienda a los conductores que mantengan una distancia segura y reduzcan la velocidad en estas condiciones.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se caracteriza por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.