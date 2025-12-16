El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Linares, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . Las precipitaciones son un factor importante a considerar, ya que se anticipa una acumulación de hasta 1 mm de lluvia en las horas centrales del día, especialmente entre el periodo de las 03:00 y las 05:00, cuando se prevé que la lluvia sea más intensa, alcanzando hasta 3 mm. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas y se mantendrá alta durante la mañana.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h provenientes del oeste y suroeste. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 65% en las primeras horas, aumentando a un 70% durante la mañana. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que intensifiquen brevemente las precipitaciones. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero las nubes seguirán dominando el cielo.

Por la tarde, se espera que las condiciones se mantengan estables, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a 9 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo pesado. Hacia el final del día, la probabilidad de lluvia se reducirá, pero aún se prevén algunas lloviznas ligeras.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, especialmente durante las horas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.