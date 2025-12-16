El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan, con períodos de cubierto que podrían traer consigo algunas lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados , comenzando con un ambiente más frío por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La temperatura más baja se registrará a primera hora, con 9 grados, mientras que por la tarde se espera que el termómetro suba hasta los 15 grados. Esta variación térmica sugiere que, aunque el día será fresco, las horas centrales podrían ofrecer un respiro agradable para quienes se aventuren al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Es recomendable que quienes padezcan de problemas respiratorios o de piel tomen precauciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 21 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Este viento podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es moderada, con un 45% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, que se reduce a un 20% hacia la tarde. Las lluvias, si se presentan, serán ligeras y no se espera que acumulen grandes cantidades de agua. Sin embargo, es recomendable llevar un paraguas o impermeable, especialmente durante la mañana.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será mayormente cubierto, fresco y ventoso, con posibilidades de lluvias escasas. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque quienes deseen salir deben estar preparados para un tiempo variable y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.