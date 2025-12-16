El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Lebrija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones ligeras, especialmente en los periodos de mayor actividad, que se prevén entre la 1:00 y las 7:00, así como de 13:00 a 19:00. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas del día y un 85% en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 14 grados . En la mañana, se espera que la temperatura ronde los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se prevé un leve aumento, alcanzando hasta 14 grados en los momentos más cálidos. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 77% hacia la tarde.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 32 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío mayor. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, aunque se mantendrá constante, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

La combinación de cielos cubiertos, alta humedad y vientos moderados sugiere que los residentes de Lebrija deben estar preparados para condiciones invernales. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. Las condiciones climáticas podrían afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será mayormente cubierto, con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y vientos moderados. La población debe estar alerta ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas y tomar precauciones adecuadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.