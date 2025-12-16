El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente nuboso en Jaén, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en las primeras horas. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 0.2 mm en algunos momentos, especialmente durante la mañana y la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 12 grados . A primera hora, se registrarán mínimas de alrededor de 11 grados, descendiendo a 9 grados por la tarde y llegando a un mínimo de 7 grados durante la noche. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 69% a lo largo del día, alcanzando picos del 91% en las horas más frías.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas centrales del día. Esta intensidad del viento, combinada con la alta humedad, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 80%, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, especialmente en las horas cercanas al ocaso. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, el día se presenta como un día típico de invierno en Jaén, con cielos cubiertos, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias y tormentas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como visitar museos o cafés locales, mientras que aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones climáticas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.