El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Isla Cristina se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y períodos de nubosidad variable. Desde la madrugada, el cielo ha estado muy nuboso, y a medida que avance el día, se espera que continúe cubierto, con algunas horas de nubes altas que podrían ofrecer un respiro momentáneo del gris predominante.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados , siendo más frescas durante las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 12:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 14 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 95% en la mañana y descendiendo ligeramente a un 65% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas. Los vientos, provenientes principalmente del noroeste, alcanzarán velocidades de hasta 40 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 45% en la mañana y del 50% en la tarde. Aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir, ya que se esperan chubascos ligeros en algunos momentos del día.

La probabilidad de tormentas también se sitúa en un 45% durante la mañana, disminuyendo a un 25% por la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente si se producen cambios en la presión atmosférica.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:13, marcando el inicio de una noche que se prevé fresca y húmeda. En resumen, hoy en Isla Cristina será un día de clima variable, con predominancia de nubes y posibilidad de lluvias ligeras, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la costa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.