El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

Hoy, 16 de diciembre de 2025, Huelva se presenta con un panorama mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán predominando en el transcurso de la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga, con momentos de cielo muy nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura en Huelva oscilará entre los 9 y 15 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas. A medida que el día avance, se espera un leve aumento, alcanzando los 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 69% y el 95% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frío mayor, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas podría hacer que los habitantes de Huelva se sientan más fríos de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde. Se prevé que la precipitación acumulada sea de hasta 0.2 mm en las primeras horas y podría aumentar a 0.9 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es del 60% en la mañana y del 35% en la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará del oeste-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 35 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 12 grados. La visibilidad podría verse afectada por la nubosidad y la posible lluvia, así que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Huelva experimentará un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvia y viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se sale, es importante estar preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.