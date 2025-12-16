El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Dos Hermanas, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, lo que puede resultar en un ambiente frío y húmedo, especialmente con la alta humedad relativa que se prevé, alcanzando hasta un 89% en las horas más críticas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 12 y 44 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frío. Las rachas de viento más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, lo que podría contribuir a un tiempo inestable. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notable.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 75% de posibilidad en las primeras horas y un 60% en la tarde. Esto indica que los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. Las tormentas podrían ir acompañadas de lluvias intensas, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones climáticas comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 11 grados, manteniendo un ambiente fresco y húmedo. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día de hoy en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias, temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día para mantenerse informado y preparado ante las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.