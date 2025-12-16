El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con un cielo cubierto que podría generar algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados . En las primeras horas del día, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 12 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 91% en algunos momentos. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que rondarán entre los 12 y 31 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pasando a ser predominantemente del sur y suroeste, lo que podría contribuir a la inestabilidad atmosférica y a la posibilidad de tormentas. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 45 km/h, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% en las primeras horas y un 75% durante la tarde. Esto indica que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre. Se recomienda estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, la situación meteorológica comenzará a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas nocturnas descenderán, alcanzando mínimos de alrededor de 6 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las horas más frías de la noche.

En resumen, el día en Écija se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día para mantenerse informado y tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.