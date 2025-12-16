El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

Hoy, 16 de diciembre de 2025, Coria del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que podrían incluir tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 13 grados , que descenderá a 11 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 92% en la mañana y bajando ligeramente a lo largo del día, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa.

A medida que avanza la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, alcanzando un 90% entre las 01:00 y las 07:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación se tornará más inestable, con un 80% de probabilidad de tormentas entre las 13:00 y las 19:00. Las precipitaciones podrían intensificarse, con valores que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en este periodo.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán los 29 km/h en la mañana, disminuyendo a medida que avanza el día. Las velocidades del viento oscilarán entre 8 y 26 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Las temperaturas se mantendrán entre los 10 y 14 grados durante la tarde, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En la tarde, el cielo seguirá cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 14 grados, pero la sensación de frío persistirá debido a la combinación de viento y humedad. Hacia el final de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá, aunque podría haber momentos de calma.

Al caer la noche, se espera que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a 12 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan chubascos aislados. La noche cerrará con un ambiente fresco y húmedo, ideal para disfrutar de una velada tranquila en casa. En resumen, un día que invita a estar preparado para cambios en el tiempo, con la posibilidad de disfrutar de la calidez del hogar mientras se observa el espectáculo de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.