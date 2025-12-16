El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Durante estas franjas horarias, se espera que la lluvia sea más intensa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en el periodo más activo.
La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 7 y 11 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando un mínimo de 7 grados hacia las 22:00. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevén rachas de viento que alcanzarán hasta 31 km/h desde el sur en las horas de la mañana, disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día. A partir de la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán entre los 4 y 10 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante la inclemencia del tiempo.
La probabilidad de tormentas es notable, con un 75% de posibilidad de que se produzcan entre las 01:00 y las 07:00, y un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante las horas de mayor actividad eléctrica.
A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 7 grados, con una sensación térmica que podría ser más baja debido a la humedad y el viento.
En resumen, Córdoba experimentará un día de clima inestable, con lluvias y tormentas esperadas, temperaturas frescas y un viento variable. Se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente al desplazarse, y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.
