El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se produzcan algunas lloviznas.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados . La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% en las primeras horas y disminuyendo a un 50% hacia la tarde. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.9 mm en las primeras horas, con lluvias más ligeras en el transcurso del día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 39 km/h, siendo más intenso en las primeras horas de la mañana. Esto podría generar ráfagas que, aunque no se prevén tormentas severas, podrían ser notables, especialmente en las zonas más expuestas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 80% durante la mañana, disminuyendo a un 50% en la tarde.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un respiro momentáneo del gris predominante. Hacia la tarde, se espera que la temperatura baje ligeramente, alcanzando los 11 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría debido a la humedad y el viento.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea reducida en las primeras horas debido a la niebla y las lluvias, mejorando gradualmente a medida que avanza el día. Sin embargo, se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

El ocaso se producirá a las 18:08, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias. Se aconseja a los habitantes de Castilleja de la Cuesta que se preparen para un día de abrigo y precaución, manteniendo un ojo en el cielo y las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.