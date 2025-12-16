El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Cartaya se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 a 14 grados . La previsión indica que el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un ligero respiro en la densidad de las nubes. Sin embargo, no se descartan momentos de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera una precipitación de hasta 0.9 mm. La probabilidad de lluvia es del 45% en las primeras horas y del 55% entre la tarde y la noche, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en zonas abiertas. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 45% en las primeras horas, disminuyendo a un 20% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente si se producen cambios en la presión atmosférica.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:12, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados . La noche se presentará con cielos despejados en algunos momentos, pero la tendencia general será hacia un ambiente mayormente nublado.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con posibilidades de lluvia y viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque quienes salgan deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.