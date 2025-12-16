El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

Hoy, 16 de diciembre de 2025, Carmona se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 12 grados . En la madrugada, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas posteriores. A medida que avanza el día, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 10 grados, lo que puede resultar en un ambiente frío y húmedo, especialmente con la alta humedad relativa que alcanzará el 93% en las primeras horas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 35 km/h. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad. A lo largo del día, el viento se mantendrá activo, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 36 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente inestable.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será más intensa en las primeras horas, con acumulaciones que podrían llegar a 7 mm. A medida que el día avanza, la intensidad de la lluvia disminuirá, aunque se prevén chubascos intermitentes hasta la tarde. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 85% en las primeras horas y manteniéndose en un 75% durante la mañana.

A partir de la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, pero con una ligera mejora en las condiciones, ya que la probabilidad de lluvia disminuirá a un 40% entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, es importante que los ciudadanos permanezcan atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

En resumen, el día de hoy en Carmona se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté preparada para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.