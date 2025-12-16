El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 16 de diciembre de 2025, Carmona se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 12 grados . En la madrugada, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas posteriores. A medida que avanza el día, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 10 grados, lo que puede resultar en un ambiente frío y húmedo, especialmente con la alta humedad relativa que alcanzará el 93% en las primeras horas.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 35 km/h. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad. A lo largo del día, el viento se mantendrá activo, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 36 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente inestable.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será más intensa en las primeras horas, con acumulaciones que podrían llegar a 7 mm. A medida que el día avanza, la intensidad de la lluvia disminuirá, aunque se prevén chubascos intermitentes hasta la tarde. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 85% en las primeras horas y manteniéndose en un 75% durante la mañana.
A partir de la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, pero con una ligera mejora en las condiciones, ya que la probabilidad de lluvia disminuirá a un 40% entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, es importante que los ciudadanos permanezcan atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.
En resumen, el día de hoy en Carmona se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté preparada para las inclemencias del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.
