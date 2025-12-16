El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Camas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en total.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, lo que puede resultar en un ambiente algo frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 90% en las primeras horas. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará desde el sureste al principio del día, con velocidades que alcanzarán hasta los 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará, predominando del oeste y disminuyendo su velocidad a unos 10-14 km/h en las horas de la tarde y noche. Esto podría contribuir a una ligera mejora en las condiciones, aunque las nubes y la posibilidad de lluvia seguirán presentes.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 75% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 50% en la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas son probables, no se espera que sean severas. Sin embargo, es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que la intensidad de las lluvias disminuya. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 11 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. En resumen, el día de hoy en Camas será mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, lo que sugiere un tiempo típico de invierno que invita a disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.