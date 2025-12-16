El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

Hoy, 16 de diciembre de 2025, la localidad de Cabra se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas de la tarde.

La precipitación será un factor importante en la predicción meteorológica de hoy. Se espera que las lluvias comiencen a manifestarse desde la madrugada, con un acumulado que podría llegar a 8 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Cabra se enfrenten a condiciones de lluvia intensa durante este periodo. Posteriormente, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 80% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que las tormentas podrían ser acompañadas de descargas eléctricas.

A lo largo del día, la humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando hasta un 97% en las horas de la tarde. Esto, combinado con las bajas temperaturas, generará una sensación de frío notable, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y que eviten salir si no es necesario, dado el mal tiempo previsto.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy, con rachas que podrían alcanzar hasta 34 km/h en las primeras horas de la mañana, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. La dirección del viento será predominantemente del sur y suroeste, lo que podría contribuir a la sensación de frío.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá ligeramente, pero aún se espera que se registren algunas precipitaciones menores. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados, y el cielo seguirá cubierto, con una posible mejora hacia la noche, aunque las condiciones seguirán siendo inestables.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de tormentas y lluvias. Se aconseja a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.