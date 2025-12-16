El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

Hoy, 16 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en el periodo de 01:00 a 07:00. Durante este tiempo, se espera que las precipitaciones sean significativas, con un total acumulado de 4 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

A medida que avance la mañana, la situación no mejorará mucho. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 80% de posibilidades entre la 01:00 y las 07:00. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 95%. El viento soplará del oeste a velocidades que rondarán los 37 km/h, lo que podría intensificar la sensación térmica de frío.

Durante la tarde, las condiciones seguirán siendo adversas. El cielo permanecerá cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se prevén entre las 13:00 y las 19:00. La probabilidad de precipitación se mantendrá en un 95% en este periodo, y se espera que caigan entre 0.1 y 0.6 mm de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 14 grados , mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, entre el 80% y el 89%.

El viento, que durante la mañana será más fuerte, comenzará a disminuir ligeramente, aunque seguirá soplando del oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 25 km/h. Esto podría generar un ambiente incómodo para quienes se encuentren al aire libre, especialmente en las horas más frescas del día.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas descenderán a niveles más fríos, alrededor de 11 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán menos intensas. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Las Cabezas de San Juan que se preparen para un día de lluvia y tormentas, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores, ya que las condiciones climáticas no serán propicias para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.