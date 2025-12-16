El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se intensifiquen en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% entre las 01:00 y las 07:00, y un 75% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles chubascos.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 9 y los 14 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, aumentando ligeramente a 14 grados en la tarde. Sin embargo, el ambiente se sentirá más frío debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 90% en las primeras horas y se mantendrá alrededor del 80% durante gran parte del día. Esto puede generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y los 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar incomodidad al desplazarse. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo notable, especialmente en las horas de la tarde.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y el viento, especialmente en las zonas más expuestas. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no debe ser subestimada. La tarde se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 11 grados. Hacia el final del día, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 50% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente.

En resumen, Bormujos experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias. Es aconsejable que los residentes se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.