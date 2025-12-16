El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 95%, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 9 y 10 grados. Las condiciones de nubosidad se intensificarán, y se espera que las precipitaciones aumenten, especialmente en las horas centrales de la jornada, donde se prevén lluvias más significativas, acumulando hasta 5 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Bailén necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que alcanzarán hasta los 9 km/h en las primeras horas, aumentando a 18 km/h en la tarde. Esto puede generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 30 km/h en momentos puntuales, lo que podría afectar la sensación térmica.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 75% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas aisladas, lo que podría complicar la movilidad y las actividades al aire libre. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la noche, estabilizándose en torno a los 9 grados.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores extremar las precauciones y a los peatones estar atentos a las condiciones de visibilidad.

En resumen, el día en Bailén se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o una taza de café caliente, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.