El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90%, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con temperaturas estables alrededor de los 8 grados. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm en las primeras horas del día.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados. Sin embargo, se prevé un aumento en la intensidad de las lluvias, especialmente en el periodo de la tarde, donde se podrían registrar hasta 6 mm de precipitación. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 75% de posibilidad de que se produzcan tormentas acompañadas de lluvia escasa.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 6 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una disminución en la intensidad esperada. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Baeza experimentará un día mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones invernales, llevando paraguas y abrigos, y que estén atentos a posibles alertas meteorológicas relacionadas con tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.