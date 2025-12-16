El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un ambiente inestable que podría traer consigo tormentas y lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 75% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.
La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas de la tarde y la noche. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que alcanzará niveles del 81% en la mañana y se mantendrá alta a lo largo del día, llegando hasta el 94% en la noche. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.
En cuanto a la precipitación, se espera que las lluvias sean escasas, con acumulados que no superarán los 4 mm en las horas más críticas. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre la 1 y las 7 de la mañana, y nuevamente entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto indica que, aunque las lluvias no sean intensas, es probable que se produzcan chubascos intermitentes a lo largo del día.
El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas de la mañana. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 2 y las 3 de la mañana, y luego se estabilizarán en torno a los 10 km/h por la tarde.
La visibilidad se verá afectada por la presencia de bruma en algunas horas del día, especialmente en la tarde, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Los ciudadanos de Baena deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean salir durante las horas de mayor inestabilidad climática.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.
- Una veintena de pueblos de la provincia de Córdoba están a más de una hora de conexión por autovía
- ¿Vuelve la lluvia a Córdoba? La Aemet actualiza sus previsiones por el paso de la borrasca Emilia
- Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares
- La empresa cordobesa Pegasus se encargará del mantenimiento de los veteranos helicópteros AB-212
- El último relevo de la Guzmán El Bueno regresa a Córdoba por Navidad
- Los caminos que conducían a Corduba Colonia Patricia
- Córdoba mira al cielo para encender la Navidad
- Córdoba lidera la producción nacional de aceite de oliva al comienzo de la campaña