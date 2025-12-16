El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El 16 de diciembre de 2025, Ayamonte se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% al amanecer y descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15 horas, donde se prevé que lleguen a los 15 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

El viento será un factor notable en la predicción del tiempo. Se anticipa que sople desde el noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 51 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 35% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y disminuyendo a un 15% por la tarde. Esto sugiere que, aunque hay una posibilidad de chubascos ligeros, es poco probable que se produzcan lluvias significativas. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Ayamonte estén preparados para cualquier cambio repentino en el tiempo.

La visibilidad se mantendrá en niveles aceptables, aunque la presencia de nubes densas podría afectar la claridad del cielo. El orto solar se producirá a las 08:36, mientras que el ocaso se espera para las 18:14, lo que proporcionará un día relativamente corto en términos de luz solar.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para el 16 de diciembre de 2025 será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y un viento notable. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es aconsejable estar preparado para un día frío y ventoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.