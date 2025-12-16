El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente adversas.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 13 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 12 y 24 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente durante las tormentas. Los vientos serán más intensos en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a la inestabilidad atmosférica y a la posibilidad de tormentas más severas.
A medida que el día avance, la probabilidad de tormentas se mantendrá elevada, con un 75% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que las condiciones climáticas podrían ser propensas a cambios bruscos, por lo que es aconsejable que los ciudadanos permanezcan atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir.
En la tarde, se espera que la lluvia sea más escasa, con acumulaciones que podrían rondar los 0.2 mm, aunque no se descartan chubascos más intensos. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría complicar la circulación vehicular.
En resumen, el día en Arahal se presenta con un tiempo inestable, caracterizado por cielos cubiertos, tormentas y temperaturas frescas. Se recomienda a la población estar preparada para las condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.
