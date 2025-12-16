El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El 16 de diciembre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se formen brumas o nieblas en la zona.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, con ligeras variaciones. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y se espera que continúe con un 90% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que las lluvias, aunque escasas, serán casi inevitables durante estas horas, especialmente en la tarde, cuando las tormentas podrían ser más intensas.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a 27 km/h en la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la alta humedad presente. Las rachas de viento serán más fuertes en la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

Durante la tarde, la temperatura podría descender ligeramente a 9 grados, y la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán abundantes, la posibilidad de tormentas eléctricas podría hacer que la tarde sea más inestable. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las horas más frías del día.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que rondarán los 8 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a condiciones de niebla en las horas nocturnas. En resumen, el día en Andújar se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias escasas y la posibilidad de tormentas, lo que requerirá que los residentes se preparen adecuadamente para las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.