El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica la presencia de nubes densas y la posibilidad de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es notable, alcanzando un 60% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos, provenientes del oeste y noroeste, alcanzarán velocidades de hasta 36 km/h, lo que podría generar ráfagas fuertes en algunas áreas, especialmente durante la tarde.

Durante la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá elevada, con un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Esto coincide con un aumento en la actividad tormentosa, lo que podría resultar en chubascos intensos en cortos períodos de tiempo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 14 grados , pero la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá ligeramente, pero aún se espera un 35% de posibilidad de precipitaciones entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 11 grados , y la humedad comenzará a descender, aunque seguirá siendo notablemente alta.

Es recomendable que los habitantes de Almonte tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de viento fuerte y lluvia puede crear condiciones peligrosas, por lo que se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y a las alertas locales. En resumen, el día se presenta como uno de clima inestable, con un predominio de nubes y la posibilidad de tormentas, lo que requerirá que los residentes se mantengan informados y preparados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.