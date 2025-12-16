El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta y lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura oscilará entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 50% de posibilidades en las primeras horas, que se mantendrá en un 30% durante la mañana y aumentará a un 65% en la tarde, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos, aunque la cantidad de lluvia esperada será escasa, con acumulaciones que podrían rondar los 0.1 a 0.5 mm.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del oeste-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, y es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si se encuentran al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de tormentas es moderada, se espera que la actividad eléctrica sea baja. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que podrían llegar a los 9 grados .

En resumen, el día en Aljaraque se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un día en el que el abrigo será esencial.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.