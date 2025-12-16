El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Algaba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 80% y una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 90%. Esto generará una sensación de frío, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. El viento soplará del sureste a una velocidad de 9 km/h, aumentando en intensidad a lo largo del día, alcanzando rachas de hasta 27 km/h.
Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura podría descender ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados . La probabilidad de precipitación se mantendrá en torno al 40% entre las 19:00 y 01:00, lo que indica que las lluvias podrían ser más frecuentes en las horas de la tarde y la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 82%, lo que contribuirá a una sensación de incomodidad para quienes estén al aire libre.
En cuanto a las condiciones del viento, se espera que cambie a dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Esto podría generar un ambiente algo más fresco, especialmente al caer la noche. Las temperaturas nocturnas se situarán en torno a los 11 grados, con cielos despejados hacia el final del día, lo que permitirá que la temperatura descienda aún más.
Es recomendable que los residentes de La Algaba se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y abrigos si planean salir. Las condiciones de lluvia y viento podrían afectar actividades al aire libre, así que es prudente estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad también podría ser un factor a considerar para aquellos con sensibilidad a cambios climáticos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.
- Una veintena de pueblos de la provincia de Córdoba están a más de una hora de conexión por autovía
- ¿Vuelve la lluvia a Córdoba? La Aemet actualiza sus previsiones por el paso de la borrasca Emilia
- Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares
- La empresa cordobesa Pegasus se encargará del mantenimiento de los veteranos helicópteros AB-212
- El último relevo de la Guzmán El Bueno regresa a Córdoba por Navidad
- Los caminos que conducían a Corduba Colonia Patricia
- Córdoba mira al cielo para encender la Navidad
- Córdoba lidera la producción nacional de aceite de oliva al comienzo de la campaña