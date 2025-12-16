El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El 16 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 4 y 8 grados , lo que indica un día fresco.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una atmósfera densa y húmeda.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 9 y 21 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 44 km/h en las horas de la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el tiempo.

Durante la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias escasas, y a medida que el día avance, se prevén tormentas que podrían intensificarse en la tarde. La probabilidad de tormenta es del 75% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es probable que se produzcan descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes. En la noche, la situación se mantendrá similar, con la posibilidad de niebla en las horas más frías, lo que podría afectar la visibilidad.

Es importante que los residentes de Alcalá la Real tomen precauciones al desplazarse, especialmente en las horas de mayor actividad de tormentas. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede crear condiciones desafiantes, por lo que se aconseja evitar actividades al aire libre innecesarias.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y temperaturas frescas. Los ciudadanos deben estar preparados para un día de mal tiempo y tomar las medidas necesarias para mantenerse seguros y cómodos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.