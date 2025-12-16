El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de diciembre

El día de hoy, 16 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 80% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 9 y 13 grados . A primera hora, se espera que la temperatura sea de 13 grados, descendiendo a 10 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, pero con la sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 87%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se registren entre 0.6 y 1 milímetro de lluvia, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 95% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos durante este periodo. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar llevar paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 26 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que las personas que se desplacen al aire libre tomen precauciones, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las condiciones de tormenta disminuyan hacia la noche. La temperatura descenderá a 12 grados en las horas nocturnas, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas del día siguiente.

En resumen, el día de hoy en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, probabilidad de tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día para estar preparados y tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-15T20:52:11.