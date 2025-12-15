El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica este 15 de diciembre de 2025. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados centígrados. A medida que avance la jornada, las nubes continuarán dominando el panorama, con periodos de nubosidad variable que alternarán entre poco nuboso y cubierto.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente a partir de la tarde, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante este periodo, se prevén lluvias que, aunque inicialmente serán escasas, podrían intensificarse hacia la tarde-noche. Las cantidades de precipitación estimadas son de hasta 3 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco en la localidad.

En cuanto a la temperatura, se espera un ligero descenso a lo largo del día, comenzando en 11 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales. Sin embargo, al caer la tarde, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de mayor nubosidad y precipitación, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 36 km/h en las horas de la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se tornarán más adversas, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 75% entre las 19:00 y las 21:00 horas, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de la lluvia.

Los habitantes de El Viso del Alcor deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos, especialmente en las horas de la tarde y noche, cuando las condiciones se tornarán más inestables. La jornada promete ser un reflejo del carácter cambiante del invierno, donde la lluvia y el viento se combinarán para ofrecer un espectáculo meteorológico digno de atención.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.