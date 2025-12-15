El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de muy nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura experimentará un ligero descenso, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde, antes de caer nuevamente a 16 grados por la noche. La sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 70% durante la mayor parte del día, alcanzando picos del 100% en las primeras horas de la mañana y la tarde. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Utrera reciba lluvias escasas a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 100% en las horas de la tarde. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada será de aproximadamente 0.1 a 0.3 mm, lo que indica que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 21 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en áreas abiertas. La combinación de viento y humedad podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que se aconseja tener precaución al salir.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 12 grados. La probabilidad de tormentas también aumentará, con un 75% de posibilidad de tormenta en las horas nocturnas. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica.

En resumen, el día en Utrera se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias escasas y tormentas por la tarde y noche. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda estar preparado para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.