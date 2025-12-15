El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Úbeda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 8 grados . La humedad relativa será bastante elevada, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que apenas superarán los 10 grados en las horas más cálidas. La probabilidad de lluvia aumentará notablemente en la franja horaria de la tarde, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, donde se estima un 45% de probabilidad de precipitaciones. Esto podría traducirse en lluvias ligeras, que se espera que sean escasas pero persistentes.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, soplando mayormente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 11 km/h. En las horas de mayor intensidad, se podrían registrar rachas de hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Este viento, combinado con la alta humedad, podría generar un ambiente incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 11 grados, pero con la llegada de la noche, se espera que descienda nuevamente, manteniéndose en torno a los 8 grados. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y las nubes bajas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

Es recomendable que los habitantes de Úbeda se preparen para un día de clima invernal, llevando ropa adecuada para el frío y, si es posible, un paraguas o impermeable, dado que las lluvias, aunque ligeras, podrían ser una constante a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas sugieren que será un día ideal para actividades en interiores, evitando salir a la calle sin la debida protección contra el frío y la posible lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.