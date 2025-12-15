El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Tomares se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con cielos muy nubosos a partir de la tarde.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para la llegada de lluvias, que se prevén moderadas, especialmente en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 4 mm. Las lluvias comenzarán de forma ligera, pero se intensificarán hacia la tarde, lo que podría generar algunas molestias para quienes planeen salir.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 87% por la mañana y alcanzando el 100% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar condiciones de viento racheado. Esto es un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre o manejen vehículos.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas descenderán a alrededor de 12 grados , lo que hará que la noche sea fresca. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable con lluvias moderadas y vientos fuertes por la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para estas condiciones cambiantes y tomen las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.