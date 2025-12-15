El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El 15 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache experimentará un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes vayan cubriendo el cielo, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados . Por la mañana, se registrarán temperaturas frescas, comenzando en torno a los 11 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 8 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol avance en el cielo, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 12 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 87% en la madrugada y alcanzando picos del 100% en las horas de la tarde y la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a partir de las 18:00 horas, con una probabilidad del 100% de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría ser de hasta 4 mm, lo que indica que se podrían presentar chubascos moderados. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 65% entre las 19:00 y la medianoche.

El viento soplará del norte y del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera.

Es recomendable que los habitantes de San Juan de Aznalfarache se preparen para un día variable, llevando paraguas y abrigos, especialmente para la tarde y la noche, cuando las condiciones climáticas podrían ser más adversas. La combinación de nubes, lluvia y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.