El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 15 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache experimentará un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes vayan cubriendo el cielo, especialmente en las horas de la tarde y la noche.
Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados . Por la mañana, se registrarán temperaturas frescas, comenzando en torno a los 11 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 8 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol avance en el cielo, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 12 grados.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 87% en la madrugada y alcanzando picos del 100% en las horas de la tarde y la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a partir de las 18:00 horas, con una probabilidad del 100% de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría ser de hasta 4 mm, lo que indica que se podrían presentar chubascos moderados. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 65% entre las 19:00 y la medianoche.
El viento soplará del norte y del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera.
Es recomendable que los habitantes de San Juan de Aznalfarache se preparen para un día variable, llevando paraguas y abrigos, especialmente para la tarde y la noche, cuando las condiciones climáticas podrían ser más adversas. La combinación de nubes, lluvia y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.
