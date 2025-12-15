El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, La Rinconada se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de frío mayor. A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, que comenzarán como lloviznas ligeras y podrían intensificarse hacia la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 17 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 50 km/h en las horas más ventosas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fría y contribuir a un ambiente invernal.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 50% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 80% entre las 19:00 y las 21:00 horas. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

Es recomendable que los residentes de La Rinconada se preparen para un día de clima cambiante, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si tienen planes para la tarde. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de tormentas eléctricas podría hacer que el día sea incómodo para algunos, por lo que se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones adecuadas.

En resumen, el tiempo en La Rinconada hoy será mayormente nublado con lluvias esperadas por la tarde, temperaturas frescas y un viento moderado. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas será clave para disfrutar del día de manera segura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.